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День рождения города-героя: Ткуарчалу исполнилось 79 лет

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© Foto / из архива Госмузея Абхазии
Ткуарчал был основан в 1942 году как индустриальный центр республики, здесь стали добывать уголь.
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Sputnik Абхазия
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Город-герой Ткуарчал расположен в 80 километрах от Сухума и в 25 километрах от Очамчыры, на южном склоне Кавказского хребта в долине реки Аалдзга.

Ткуарчал был основан в 1942 году как индустриальный центр республики, здесь стали добывать уголь. Многие жители Абхазии переехали сюда и нашли работу в угольной промышленности.

В строительстве города принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Возможно, это обстоятельство наложило на город свой неповторимый отпечаток.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон. 

Промышленность остановилась, многие здания были разрушены, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта.

Ткуарчал географически разделен на верхнюю и нижнюю площадки. Они связаны между собой кольцевой дорогой, лестницей, длиной в сотни ступенек. Некогда здесь действовала канатная дорога, которая в последние два десятилетия пришла в негодность. После Отечественной войны народа Абхазии в 1994 году был создан Ткуарчалский район, в него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.

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