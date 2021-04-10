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Многоликая экспрессионистка шестидесятых: памяти Ахмадулиной

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© Sputnik / Василий Малышев
Внешность Ахмадулиной напоминает о том, что она наполовину татарка (по отцу).
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Sputnik Абхазия
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10 апреля исполнилось бы восемьдесят четыре года одному из крупнейших поэтов XX века Белле Ахмадулиной, ее многое связывало с Абхазией, она провела здесь медовый месяц с Евтушенко, переводила абхазских поэтов и написала стихотворение "Абхазские похороны".

Судьба Ахмадулиной – слепок с истории XX века: исключение из литинститута за отказ участвовать в травле Пастернака (потом, правда, восстановили), недолгий брак с одним из самых громких поэтов эпохи (Евтушенко), съемка у Шукшина в фильме "Живет такой парень", который получил "Золотого льва" в Венеции, участие вместе с Фазилем Искандером и Василием Аксеновым в неподцензурном альманахе "МетрОполь", выступления в защиту Сахарова и Войновича… Ну, и главное, конечно: стихи, стихи, стихи. 

Ее голос среди поэтов-шестидесятников не был таким громким и не вещал о социальном, как голос Евтушенко, Вознесенского, Высоцкого. Это была тихая лирика, поэтический экспрессионизм, как окрестили ее творчество критики и коллеги по поэтическому цеху, пытаясь подобрать хоть какое-то определение. 

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