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"Битва" за Суперкубок Абхазии: зрелищные кадры матча "Нарт"-"Гагра"

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© Sputnik / Томас Тхайцук
В матче за Суперкубок Абхазии по футболу сошлись "Нарт" и "Гагра".
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210410/1032194905/Bitva-za-Superkubok-Abkhazii-zrelischnye-kadry-matcha-Nart-Gagra-.html

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо" в субботу 10 апреля.

Участники матча за Суперкубок определились исходя из того, что "Нарт" стал лучшей командой по итогам 27-го чемпионата Абхазии по футболу, а "Гагра" стала обладателем Кубка страны.

Игра за Суперкубок Абхазии проходила в дождливую и довольно холодную для весны погоду, но, несмотря на это, посмотреть на хорошую игру в исполнении команд пришло немало людей.

С самого начала матча футболисты "Нарта" взяли мяч под свой контроль. Гагрская команда забила за игру один гол, таким образом матч завершился разгромной победой сухумчан – 6:1.

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"Битва" за Суперкубок Абхазии: зрелищные кадры матча "Нарт"-"Гагра"
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