"Битва" за Суперкубок Абхазии: зрелищные кадры матча "Нарт"-"Гагра"

Участники матча за Суперкубок определились исходя из того, что "Нарт" стал лучшей командой по итогам 27-го чемпионата Абхазии по футболу, а "Гагра" стала обладателем Кубка страны.
Игра за Суперкубок Абхазии проходила в дождливую и довольно холодную для весны погоду, но, несмотря на это, посмотреть на хорошую игру в исполнении команд пришло немало людей.
С самого начала матча футболисты "Нарта" взяли мяч под свой контроль. Гагрская команда забила за игру один гол, таким образом матч завершился разгромной победой сухумчан – 6:1.