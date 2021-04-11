Выборы в местные органы: как проходило волеизъявление в Абхазии

Это уже седьмые выборы местного самоуправления в современной истории Абхазии. Первые выборы депутатов Собраний состоялись 14 марта 1998 года. В дальнейшем выборы проходили каждые три года в 2001, 2004, 2007, затем срок действия полномочий депутатов был продлен на четыре года, в соответствии с этим выборы проходили в 2011 и 2016 годах.

Выборы 2016 года были проведены без участия Галского района, из-за того, что в 2014 году подавляющее большинство населения района лишилось абхазского гражданства. В настоящее время правом голоса в районе обладают менее 900 человек, но тем не менее было решено, что выборам местного самоуправления быть. При этом стоит отметить, что с учетом малого количества избирателей, руководство и бывший состав Собрания района сократили количество депутатов до 11 человек, как это позволяет Конституция. Было создано шесть округов в селах и пять в городе.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, 161 избирательный округ и 198 избирательных участков. Больше всего голосующих в столице республики – около 40 тысяч человек. В августе 2020 года местные депутаты решили, что сравнительное количество избирателей в округах сильно разнится, и в связи с этим они сократили число округов с 26 до 19. Также это было вызвано тем, что депутатов в Собрании должно быть нечетное количество.