Первый космонавт Земли: шестьдесят лет подвигу Гагарина

Шестьдесят лет назад 12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос. Это был советский космонавт Юрий Гагарин, совершивший свой полет на космическом корабле "Восток-1", с никому еще не известного тогда секретного полигона в степях Казахстана.

Космический корабль "Восток-1", пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, стартовал 12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут по московскому времени с космодрома Байконур.

Это было эпохальное событие, положившее начало новой эры покорения космоса.

Первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет, торжественно встречали в Москве на самом высоком уровне. Народ ликовал, москвичи приветствовали правительственный кортеж с Гагариным в сопровождении эскорта мотоциклистов на Ленинском проспекте. Все мальчишки Советского Союза мечтали стать космонавтами, повторить подвиг Гагарина, ставшего героем многих поколений.

Смотрите в фотоленте, какие настроения царили 60 лет назад в день, который вошел в историю как День космонавтики.