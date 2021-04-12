13:01 12 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.17
  • EUR91.78
Поиск
Фото

Первый космонавт Земли: шестьдесят лет подвигу Гагарина

Получить короткую ссылку
910
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / РИА Новости
Летчики-истребители ВВС, члены первого отряда космонавтов СССР Валентин Варламов, Юрий Гагарин, Анатолий Карташов, Андриян Николаев, Павел Попович и Герман Титов во время знакомства с макетом космического пилотируемого корабля "Восток".
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/0c/1032202652.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210412/1032203407/Pokorenie-kosmosa-pervyy-polet-Yuriya-Gagarina.html

Шестьдесят лет назад 12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос. Это был советский космонавт Юрий Гагарин, совершивший свой полет на космическом корабле "Восток-1", с никому еще не известного тогда секретного полигона в степях Казахстана.

Космический корабль "Восток-1", пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, стартовал 12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут по московскому времени с космодрома Байконур.

Это было эпохальное событие, положившее начало новой эры покорения космоса.

Первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет, торжественно встречали в Москве на самом высоком уровне. Народ ликовал, москвичи приветствовали правительственный кортеж с Гагариным в сопровождении эскорта мотоциклистов на Ленинском проспекте. Все мальчишки Советского Союза мечтали стать космонавтами, повторить подвиг Гагарина, ставшего героем многих поколений.

Смотрите в фотоленте, какие настроения царили 60 лет назад в день, который вошел в историю как День космонавтики.

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Первый космонавт Земли: шестьдесят лет подвигу Гагарина
"Поехали!": как легендарная фраза Гагарина стала известной на весь мир
Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться