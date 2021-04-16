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Весна в Абхазии: восторг и радость

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дотянуться до радуги: чудеса природы всегда бередили человеческую душу.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210416/1032233994/Vesna-v-Abkhazii-vostorg-i-radost.html

Природа Абхазии восхитительна и уникальна: теплое Черное море, субтропическая растительность, быстрые реки и заснеженные вершины Кавказа.

Весна в самом разгаре, еще немного – и лето. И если по всей России в это время только начинает таять снег, а где-то и вовсе не собирается таять, то в Абхазии уже вовсю распустились листья, цветут цветы, поют птицы.

Сказочно красивая природа оживает и благоухает, солнце припекает. Все такое сочное и яркое, глаза радуются буйству красок.

И если в море особо не накупаешься - метеорологи обещают в середине весны температуру морской воды 11-12 градусов, то загорать уже на апрельском солнышке можно.

Смотрите в фотоленте, какая прекрасная природа в Абхазии, особенно весной.

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Весна в Абхазии: восторг и радость
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