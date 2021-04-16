Весна в Абхазии: восторг и радость

Весна в самом разгаре, еще немного – и лето. И если по всей России в это время только начинает таять снег, а где-то и вовсе не собирается таять, то в Абхазии уже вовсю распустились листья, цветут цветы, поют птицы.

Сказочно красивая природа оживает и благоухает, солнце припекает. Все такое сочное и яркое, глаза радуются буйству красок.

И если в море особо не накупаешься - метеорологи обещают в середине весны температуру морской воды 11-12 градусов, то загорать уже на апрельском солнышке можно.

Смотрите в фотоленте, какая прекрасная природа в Абхазии, особенно весной.