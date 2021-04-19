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Женский космос, или первые женщины-астронавты разных стран

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© Sputnik / Maksim Blinov
Участница эксперимента Анна Кикина во время пресс-конференции, посвященной эксперименту по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17 в Москве.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210419/1032251263.html

На борту космических кораблей летали не только мужчины, но и женщины. Первая женщина в космосе побывала в 1963 году.

Женский космос, или первые женщины-астронавты разных стран. Человека, прошедшего специальную медико-биологическую и техническую подготовку и получившего право на проведение испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полете, в СССР/России называют космонавтом, в США и ряде других стран – астронавтом, в Китае – тайконавтом.

Первой в мире женщиной, полетевшей в космос, стала Валентина Терешкова, летчик-космонавт СССР. Ее первый и единственный полет состоялся 16 июня 1963 года. Он продолжался 2 суток 22 часа 50 минут. Это также был первый в мире одиночный полет женщины в космосе.

Второй женщиной, осуществившей космический полет стала Светлана Савицкая, летчик-космонавт СССР. Первую орбитальную командировку она осуществила 19-27 августа 1982 года по программе второй экспедиции посещения первого основного экипажа станции "Салют-7". Второй космический полет Савицкая выполнила 17-29 июля 1984 года по программе экспедиции посещения третьего основного экипажа станции "Салют-7". Во время этого полета она стала первой из женщин, осуществившей выход в открытый космос. Его продолжительность была 3 часа 35 минут. Общая длительность космических полетов Савицкой составила 19 суток 17 часов 7 минут.

© Foto / Министерство культуры Республики Абхазия
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Первой в истории современной России женщиной-космонавтом стала Елена Кондакова. Она совершила два космических полета и стала первой женщиной, которая летала на двух разных типах космических кораблей – российском "Союзе" (3 октября 1994 года – 22 марта 1995 года) и американском шаттле ("челнок", 15-24 мая 1997 года). Обе ее орбитальные командировки проходили на станции "Мир". Первый полет Кондаковой продолжался 169 суток 5 часов 21 минуту, а второй – 9 суток 5 часов 20 минут.

Первой российской женщиной, работавшей на Международной космической станции (МКС), стала Елена Серова. Ее полет продолжался с 26 сентября 2014 года по 12 марта 2015 года. Длительность орбитальной экспедиции составила 167 суток 5 часов 49 минут.

В США женщины-астронавты появились с началом программы "Спейс Шаттл" (Space Shuttle), космические полеты по которой стали осуществляться с 1981 года.

Первой американкой, полетевшей в космос, стала Салли Райд. Ее полет состоялся 18-24 июня 1983 год на шаттле "Челленджер" (Challenger). Он продолжался 6 суток 2 часа 25 минут. Второй полет она совершила 5-13 октября 1984 года тоже на шаттле "Челленджер" продолжительностью 8 суток 5 часов 24 минуты.

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