Глаза разума: победители конкурса All About Photo Awards 2021

Всего конкурс, который проходит уже в шестой раз, отметил 40 работ фотографов из 26 стран. При выборе лучших снимков учитывали творческий подход и художественное мастерство авторов.

Жюри престижного фотоконкурса All About Photo Awards 2021 подвело итоги.

Фотография носильщика, работающего на Барабазаре в Калькутте, стала лучшим снимком 2021 года по версии конкурса All About Photo. На фотографии мужчина с огромным грузом на голове стоит так ровно, словно вовсе не ощущает его веса.

Британский фотограф Том Прайс создал целую серию портретов носильщиков Барабазара, крупнейшего оптового рынка Азии, на котором продают ткани, специи, электронику и атрибуты религиозных праздников.

Прайс специально поместил людей на фоне сюрреалистического пейзажа, чтобы подчеркнуть их опыт трудовых мигрантов, сопряженный с одиночеством, растерянностью и тоской по дому. Большинство таких носильщиков надолго покидают семью, приезжая в Калькутту в поисках заработка.

Обладателем второго места в конкурсе стал индонезийский фотограф Джошуа Ирванди. На его снимке — завернутое в пленку тело жертвы COVID-19 на больничной койке.

Третье место досталось фотографу Жозефу-Филиппу Бевилларду из Ирландии. На его снимке — две сестры из этнической группы кочевых ирландцев, известных как "ирландские путешественники". Фотограф создал серию снимков о жизни этой общины.

Продвижением работ победителей занимается photopublicity.com.

Работы лауреатов — в фотоленте Sputnik.