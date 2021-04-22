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Фестиваль фольклорной песни "Раида" в Государственной филармонии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль фольклорных вокальных ансамблей "Раида" прошел в Госфилармонии.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210422/1032273909/Festival-folklornoy-pesni-Raida-v-Gosudarstvennoy-filarmonii-.html

XI Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Раида" состоялся 21 апреля в Абхазской государственной филармонии.

В рамках фестиваля "Раида" на сцене Абхазской государственной филармонии выступили 11 творческих коллективов со всей республики и один ансамбль из Сочи. Это адыгский вокально-инструментальный ансамбль "Насып" из поселка Лазаревское.

Фестиваль был учрежден 11 лет назад в целях приобщения молодежи к фольклорному наследию абхазского народа. 

Зрители как старшего, так и молодого поколения пришли в филармонию, чтобы услышать старинные песни предков, созданные в разные исторические периоды Абхазии. Задача фестиваля "Раида" – возродить старые традиции, привить любовь молодежи к народным песням.

Фестиваль "Раида" проходит каждый год, впервые он состоялся в 2010 году, в нем принимали участие всего три коллектива – очамчырский "Ерцаху", гудаутский ансамбль "Рица" и гагрский "Киараз". После каждого концерта участникам выдаются дипломы и памятные призы за вклад в сохранении фольклорного наследия Республики Абхазия.

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