Фестиваль фольклорной песни "Раида" в Государственной филармонии

В рамках фестиваля "Раида" на сцене Абхазской государственной филармонии выступили 11 творческих коллективов со всей республики и один ансамбль из Сочи. Это адыгский вокально-инструментальный ансамбль "Насып" из поселка Лазаревское.

Фестиваль был учрежден 11 лет назад в целях приобщения молодежи к фольклорному наследию абхазского народа.

Зрители как старшего, так и молодого поколения пришли в филармонию, чтобы услышать старинные песни предков, созданные в разные исторические периоды Абхазии. Задача фестиваля "Раида" – возродить старые традиции, привить любовь молодежи к народным песням.

Фестиваль "Раида" проходит каждый год, впервые он состоялся в 2010 году, в нем принимали участие всего три коллектива – очамчырский "Ерцаху", гудаутский ансамбль "Рица" и гагрский "Киараз". После каждого концерта участникам выдаются дипломы и памятные призы за вклад в сохранении фольклорного наследия Республики Абхазия.