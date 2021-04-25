Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье

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Вербное воскресенье - двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников), он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа.
По церковному постному календарю, в Вербное воскресенье можно есть рыбу. Великий Пост закончился в пятницу, но впереди у верующих Страстная седмица - воспоминание о последних днях жизни Иисуса Христа и его страданиях (страстях). Страстная седмица - время самого строго в году воздержания в пище.