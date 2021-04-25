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Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье

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© AFP 2019 / GIUSEPPE LAMI
Базилика Святого Петра во время мессы Папы в Вербное воскресенье 28 марта 2021 года в Ватикане.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210425/1032292389/Vkhod-Gospoden-v-Ierusalim-ili-Verbnoe-voskresene.html

Вербное воскресенье - двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников), он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа.

По церковному постному календарю, в Вербное воскресенье можно есть рыбу. Великий Пост закончился в пятницу, но впереди у верующих Страстная седмица - воспоминание о последних днях жизни Иисуса Христа и его страданиях (страстях). Страстная седмица - время самого строго в году воздержания в пище.

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Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье
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