Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье

По церковному постному календарю, в Вербное воскресенье можно есть рыбу. Великий Пост закончился в пятницу, но впереди у верующих Страстная седмица - воспоминание о последних днях жизни Иисуса Христа и его страданиях (страстях). Страстная седмица - время самого строго в году воздержания в пище.