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Невероятные портреты обитателей Московского зоопарка

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Примат - снимок из авторской фотосерии российского фотохудожника Михаила Киракосяна "Мы похожи на вас", героями которой стали животные Московского зоопарка.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/1c/1032314954.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210428/1032315510.html

Снимки отобраны из авторской фотосерии Михаила Киракосяна "Мы похожи на Вас", героями которой стали животные Московского зоопарка.

Фотографии доступны для покупки онлайн на сайте галереи и на площадках в двадцати городах: Нью-Йорка, Торонто, Вены, Лондона и многих других городах Европы и США.

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Невероятные портреты обитателей Московского зоопарка
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