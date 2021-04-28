Невероятные портреты обитателей Московского зоопарка

Фотографии доступны для покупки онлайн на сайте галереи и на площадках в двадцати городах: Нью-Йорка, Торонто, Вены, Лондона и многих других городах Европы и США.
Снимки отобраны из авторской фотосерии Михаила Киракосяна "Мы похожи на Вас", героями которой стали животные Московского зоопарка.
Фотографии доступны для покупки онлайн на сайте галереи и на площадках в двадцати городах: Нью-Йорка, Торонто, Вены, Лондона и многих других городах Европы и США.
Pink Lady Food Photographer of the Year – это фотоконкурс, существующий с 2011 года. В конкурсе участвуют как профессионалы, так и любители, которые фотографируют еду со всего мира.
В Израиле отмечали 73-ю годовщину создания государства, в Сент-Круа установили скульптуру COVID-19, в Кейптауне пожары - самые яркие фото недели, смотрите в фотоленте Sputnik.
Вербное воскресенье - двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников), он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа.
Торжественное открытие 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прошло 22 апреля в столичном театре "Россия".
Встреча главы Минздрава Абхазии и главного санитарного врача России состоится в Сочи в пятницу 30 апреля.
Министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба отбыл с рабочим визитом в Нижний Новгород, где уже провел ряд встреч.
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган во вторник 27 апреля отбыла с рабочим визитом в Москву.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik