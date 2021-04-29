"Камера, мотор!": съемки сериала "Независимый"

В Абхазии приступили к съемкам первого комедийного сериала "Независимый", продюсером и исполнителем главной роли которого стал Тимур Тания.

Сериал "Независимый" будет состоять из десяти серий, первые четыре из них уже написаны и две серии уже снимаются. Проект одобрен и финансируется российской видеоплатформой "Start".

"Сериал будет показываться на площадке "Start", им сценарий понравился, и они финансируют съемки, естественно не без участия всех наших местных структур, МЧС, МВД, СГБ, Минобороны, практически вся Абхазия нам помогает", - поделился Тимур Тания.

Съемочная группа на 70% состоит из жителей Абхазии, привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников. Российский актер кино и телевидения Ашот Кещян, участвующий в съемках сериала, родом из Абхазии.

Съемочным процессом руководит режиссер Тимур Квеквескири, ориентировочно, съемки сериала "Независимый" завершатся к концу лета. Тимур Тания, Тимур Квеквескири и Руслан Шакая известны по выступлениям за знаменитую команду КВН "Нарты из Абхазии", юмористических проектов "Алаф клаб", "Баша-маша", по фильму "Спасибо деду за Победу" и многим другим проектам.