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"Огненный" полигон: Гагрская свалка в фотоленте Sputnik

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Темы:
"Дежурный по району" (73)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Полигон бытовых отходов расположен на окраине села Алахадзы Гагрского района на границе с селом Псахара.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210430/1032322898/Ognennyy-poligon-Gagrskaya-svalka-v-fotolente-Sputnik---.html

Свалка на окраине села Алахадзы Гагрского района стихийно появилась в конце 1950-х годов на площади в один гектар и за полвека стала больше в 20 раз.

Полигон бытовых отходов в Гагрском районе расположен между селами Алахадзы и Псахара всего за несколько сот метров от республиканской трассы. Мусор туда привозят не только из Гагры, но и из Гудаутского района, где в 2017 году жители перекрыли въезд на местный полигон. 

В наши дни свалка представляет собой огромную территорию, частично загороженную высоким забором из профнастила. Там работают и живут люди. Занимаются разведением домашней птицы, которую продают на рынке. Свалка стала домом и для своры собак, а местный скот ходит туда, как на пастбище, и питается тем, что найдет среди мусора.

На территории полигона находится здание нефункционирующего цеха по сортировке мусора и изготовлению тротуарной плитки из бытовых отходов. Его открыл в 2017 году инвестор из Ростова-на-Дону, но бизнес оказался невыгодным. Спустя год предприятие прекратило деятельность, а его сотрудникам пришлось искать новое место работы. Некоторые из них так и остались трудиться на свалке охранниками.

Местные власти ведут переговоры с иностранными и абхазскими бизнесменами, которые проявили заинтересованность в открытии на полигоне мусороперерабатывающего завода и сортировочной линии, но этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

Темы:
"Дежурный по району" (73)

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