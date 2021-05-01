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Дротики, футбол и скачки: конноспортивные соревнования в селе Кутол

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Команды из села Кутол и Гулрыпшского района состязаются в конном футболе.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210501/1032338674/Drotiki-futbol-i-skachki-konnosportivnye-sorevnovaniya-v-sele-Kutol.html

Конноспортивные соревнования в селе Кутол были посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В селе Кутол Очамчырского района в субботу 1 мая открылся скаковой сезон. В конноспортивных состязаниях по таким дисциплинам, как метание дротиков и конный футбол участвовали команды из Кутола и "Кодор" из Гулрыпшского района.

По завершении дня победу в обеих дисциплинах присудили кутольцам, которые обыграли "Кодор" в конном футболе со счетом 9:7, а в метании дротиков – 6:1. Также состоялись заезды на разные дистанции памяти героев павших в Великой Отечественной войне, в Отечественной войне народа Абхазии, памяти безвременно ушедших конников.

Победители получили денежные вознаграждения, грамоты и кубки от организаторов, местных властей и спонсоров.

Организатором выступил отдел по делам молодежи и спорту администрации Очамчырского района совместно с Госкомитетом по молодежи и спорту, а также с администрацией и жителями села Кутол.

Конноспортивные соревнования в селе Кутол прошли в десятый раз.

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