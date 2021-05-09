Великая Отечественная война в объективе знаменитых фоторепортеров

Знаковые кадры Макса Альперта, Анатолия Гаранина, Евгения Халдея, Якова Рюмкина, Марка Маркова-Гринберга и Всеволода Тарасевича — в подборке РИА Новости.
Фотокорреспонденты работали на передовой и в тылу, их снимки стали символами Великой Отечественной, сейчас они позволяют ощутить ужас той войны. Сотрите в фотоленте РИА Новости.
Знаковые кадры Макса Альперта, Анатолия Гаранина, Евгения Халдея, Якова Рюмкина, Марка Маркова-Гринберга и Всеволода Тарасевича — в подборке РИА Новости.
Во многих странах мира День Победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, в 1945 году в этот день союзники приняли капитуляцию нацистской Германии.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве (CN) (ДМЦ)Генеральная репетиция парада Победы в Москве (CN) (ДМЦ)
В Сухуме с 4 по 8 мая состоится выставка лучших работ фотоконкурса "Абхазия в фокусе. Из 20-го в 21-ый".
В столице Мексики рухнул метромост с поездом на нем, смотрите в фотоленте кадры спасения пострадавших людей.
Тело 65-летнего жителя Нового Афона Тимура Ахба нашли на проселочной дороге в селе Анхуа Гудаутского района 5 января.
Всего в Параде Победы 9 мая приняли участие 607 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии и Минобороны республики.
В турнире по вольной борьбе, который состоялся в столице России 8 мая, участвовало около 60 спортсменов Москвы, Московской области и Гагры.
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