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Великая Отечественная война в объективе знаменитых фоторепортеров

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© Sputnik / Max Alpert
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. "Комбат" Макса Альперта. Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210509/1032363791.html

Фотокорреспонденты работали на передовой и в тылу, их снимки стали символами Великой Отечественной, сейчас они позволяют ощутить ужас той войны. Сотрите в фотоленте РИА Новости.

Знаковые кадры Макса Альперта, Анатолия Гаранина, Евгения Халдея, Якова Рюмкина, Марка Маркова-Гринберга и Всеволода Тарасевича — в подборке РИА Новости.

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