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Мавзолей шейха Сефи ад-Дина: один из лучших образцов исламской архитектуры средних веков

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© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh
Мавзолей шейха Сефи ад-Дина - родоначальника династии Сефевидов в Ардебиле.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210511/1032392944.html

Гробница шейха, молитвенный зал и мечеть образуют вместе единый комплекс — мавзолей-мечеть шейха Сефи ад-Дина - родоначальника династии Сефевидов в Ардебиле.

Ардебиль - это город в Иране, полный захватывающих достопримечательностей, лучшим примером которых является храм Шейха Сефи ад-Дина Ардебили.

Не так давно, в 2010 году, он был признан частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, и теперь охраняется в соответствии с правилами этой организации.

Шейх Сефи ад-Дин - основатель исламского суфийско-дервишского ордена и представитель династии Сефевидов. Он также поэт, у которого много стихотворений на азербайджанском языке. Он родился в 1252 году и умер в 1334-м в возрасте 85 лет. Его родной город был выбран его местом захоронения, а затем был построен сам мавзолей.

Идейным вдохновителем строительства стал Садр ад-Дин шейх Муса, его сын. Построено сооружение было в 1334 году. Сам же шейх Сефи ад-Дин был известен как основатель суфийско-дервишского исламского ордена.

 

 

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Мавзолей шейха Сефи ад-Дина: один из лучших образцов исламской архитектуры средних веков
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