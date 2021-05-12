Международный день медицинской сестры: самые яркие образы в кино

Во всем мире сегодня чествуют тех, без помощи кого не обходится даже самый профессиональный доктор. 12 мая – Международный День медицинской сестры.

Профессиональный праздник отмечают в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл. Во время Крымской войны она организовала первую в мире службу сестер милосердия. И хотя фактически празднику уже более 160 лет, только в январе 1974 года он был официально внесен в календарь.

Говорят, что "медсестра — это ноги безногого, глаза ослепшего, опора ребенку, источник знаний и уверенность для молодой матери, уста тех, кто слишком слаб или погружен в себя, чтобы говорить".

В Международный день медсестер мы предлагаем на время поразмыслить об истинной ценности представительниц этой профессии, посмотрев подборку кадров с самыми красивыми женщинами в белых халатах в истории кино.