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Московский метрополитен: 86 лет со дня запуска первого поезда

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© Sputnik / Ivan Shagin
Строители московского метро стали первыми его пассажирами. 1935 г.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/0f/1032424450.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210515/1032425493.html

15 мая 1935 году в столичной подземке отправился первый пассажирский поезд. Во время Великой Отечественной во время войны метро служило убежищем для горожан, они укрывались в нем от налетов.

Московский метрополитен в субботу, 15 мая, отмечает свое 86-летие, в честь праздника в Москве прошли метромарафон, парад поездов, запустили новый тематический поезд, также для москвичей и гостей столицы России прошли мастер-классы и выставки.

В частности метромарафон в рамках празднования подразумевает, что участники должны проехать все станции метро и Московского центрального кольца (272 станции) за один день. Прошлый рекорд марафона составил 16 часов и 22 минуты.

Уникальные исторические фото и современные кадры метро смотрите в фотоленте.

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