Победители конкурса Istanbul Photo Awards 2021

Цель конкурса - внести вклад в сферу новостной фотографии. За шесть лет 11 000 фотографов из 150 стран прислали на конкурс почти 110 000 фотографий.

Отмеченные наградами фотографии будут опубликованы в фотокниге, которая будет отправлена ​​профессионалам в области фотографии, и выставлены в крупных галереях по всему миру, таких как Стамбул, Шанхай, Нью-Йорк, Вена и Москва.