00:02 19 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.70
  • EUR89.91
Поиск
Фото

Победители конкурса Istanbul Photo Awards 2021

Получить короткую ссылку
2410
Новости
Все новости
Все новости
Снимок из серии Mom Love фотографа из Бангладеша Mohammed Shajahan, ставшим первым в категории Single News конкурса Istanbul Photo Awards 2021.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/12/1032445481.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210518/1032446317/Pobediteli-konkursa-Istanbul-Photo-Awards-2021.html

Istanbul Photo Awards — международный конкурс новостной фотографии, организованный агентством Anadolu.

Цель конкурса - внести вклад в сферу новостной фотографии. За шесть лет 11 000 фотографов из 150 стран прислали на конкурс почти 110 000 фотографий.

Отмеченные наградами фотографии будут опубликованы в фотокниге, которая будет отправлена ​​профессионалам в области фотографии, и выставлены в крупных галереях по всему миру, таких как Стамбул, Шанхай, Нью-Йорк, Вена и Москва.

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победители конкурса Istanbul Photo Awards 2021
Зачем Азербайджан стягивает войска на границу с Арменией
График выплат российских пенсий в Абхазии: май


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться