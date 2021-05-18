Победители конкурса Istanbul Photo Awards 2021

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Istanbul Photo Awards — международный конкурс новостной фотографии, организованный агентством Anadolu.
Цель конкурса - внести вклад в сферу новостной фотографии. За шесть лет 11 000 фотографов из 150 стран прислали на конкурс почти 110 000 фотографий.
Отмеченные наградами фотографии будут опубликованы в фотокниге, которая будет отправлена профессионалам в области фотографии, и выставлены в крупных галереях по всему миру, таких как Стамбул, Шанхай, Нью-Йорк, Вена и Москва.