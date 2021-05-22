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Конное шествие и "нартский костер": День памяти жертв Кавказской войны

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© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии 21 мая. В Сухуме в этот день состоялось конное шествие.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210522/1032470591/Konnoe-shestvie-i-nartskiy-koster-Den-pamyati-zhertv-Kavkazskoy-voyny.html

День памяти жертв Кавказской войны отметили по традиции в Абхазии 21 мая. Sputnik собрал кадры с памятных мероприятий в столице.

21 мая в Абхазии почтили память махаджиров (термин, закрепившийся за вынужденными переселенцами с Кавказа - прим. ред.). Совместно со Всемирным абхазо-абазинским конгрессом Государственный комитет по репатриации организовал в Сухуме памятные мероприятия.

На набережной Махаджиров у Мемориала памяти жертв Кавказской войны была открыта фотовыставка, в Абхазском драмтеатре показали спектакль "Последний из ушедших", вечером началось факельное и конное шествие, была зажжена ритуальная свеча "ащамака" и разожжен "нартский костер", в море были опущены венки.

Почтить память вынужденно переселенных предков к Мемориалу пришли представители руководства страны, студенты, школьники, репатрианты.

Памятные мероприятия состоялись и в Гудауте. Церемония проходила у мемориала, который представляет собой корабль, символизирующий одно из турецких судов "Махмудиа", на котором из Абхазии была вывезена часть местных жителей. Он был построен архитектором Игорем Смыр в 2018 году и установлен вблизи городского причала. 

В Гагре память жертв Кавказской войны почтили шествием от колоннады до причала, далее состоялось возложение цветов.

21 мая 1864 года – день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов вынуждены были покинуть историческую родину и поселиться в Турции, Сирии, Иордании и других странах Ближнего Востока.

Эта дата ежегодно отмечается представителями абхазских диаспор по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции.

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Конное шествие и "нартский костер": День памяти жертв Кавказской войны
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