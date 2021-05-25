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Легенда мировой поп-музыки: 80 лет Бобу Дилану

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© AP Photo / Chris Pizzello
По данным опроса журнала Rolling Stone, Боб Дилан находится а втором месте по значимости в истории музыки после группы The Beatles.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210525/1032489608/Beskonechnaya-zhizn-Boba-Dilana-legendarnomu-amerikanskomu-muzykantu-i-poetu-ispolnilos-80.html

Легендарному американскому автору-исполнителю Бобу Дилану исполнилось 80 лет. За свою жизнь он выпустил 39 альбомов и стал обладателем престижнейших наград в сфере музыки и литературы.

Исполнилось 80 лет легенде мировой музыкальной культуры Бобу Дилану (урожденный Роберт Аллен Циммерман). Он начал музыкальную карьеру в 1960-х годах и тогда же его уже назвали "голосом поколения".

Дилан - один из самых коммерчески успешных музыкантов всех времен: в 2017 году суммарный тираж его альбомов превысил 100 миллионов копий. Боб Дилан был удостоен множества престижных наград, включая двенадцать премий "Грэмми", он также получил "Оскара", "Золотой глобус", Нобелевскую и Пулитцеровскую премии.

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Легенда мировой поп-музыки: 80 лет Бобу Дилану
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