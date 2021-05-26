21:39 26 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR89.94
Поиск
Фото

Ритм страсти: гастроли балета Моисеева в Абхазии

Получить короткую ссылку
2320
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Греческий танец "Сиртаки" в исполнении балета Моисеева.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1a/1032496177.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210526/1032496235/Ritm-strasti-gastroli-baleta-Moiseeva-v-Abkhazii.html

Гастроли ансамбля танца имени Моисеева проходят в Абхазии по плану культурного сотрудничества с Россией.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступает в Абхазской государственной филармонии 25 и 26 мая.

Российский коллектив впервые вышел на абхазскую сцену в 2013 году на праздновании Дня России в рамках культурных сезонов "Россия - Абхазия".

Государственный академический ансамбль народного танца был создан хореографом Моисеевым в 1937 году. Он стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией фольклора.

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ритм страсти: гастроли балета Моисеева в Абхазии
Танцы народов мира: балет Моисеева выступил в Абхазии
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться