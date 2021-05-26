Ритм страсти: гастроли балета Моисеева в Абхазии

Гастроли ансамбля танца имени Моисеева проходят в Абхазии по плану культурного сотрудничества с Россией.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступает в Абхазской государственной филармонии 25 и 26 мая.

Российский коллектив впервые вышел на абхазскую сцену в 2013 году на праздновании Дня России в рамках культурных сезонов "Россия - Абхазия".

Государственный академический ансамбль народного танца был создан хореографом Моисеевым в 1937 году. Он стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией фольклора.