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Спустя пять лет: 28 мая 2016 года в Абхазии стартовал чемпионат мира ConIFA-2016

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  • Болельщики сборной Абхазии
  • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  • Матч между Абхазией и Северным Кипром.
  • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  • Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
  • Награждение.
  • Награждение.
  • Награждение.
© Sputnik / Томас Тхайцук
К решающей игре турнира болельщики сборной Абхазии подготовились основательно.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210528/1032358897/Pyat-let-chempionstvu-pobeda-Abkhazii-na-Chempionate-mira-po-futbolu-ConIFA-2016.html

Финальный матч в рамках чемпионата мира по футболу ConIFA-216 между командами Абхазии и Пенджаба состоялся на столичном стадионе "Динамо" пять лет назад – 5 июня. В преддверии этого знакового события в истории абхазского спорта Sputnik подготовил наиболее яркие фото.

Cборная Абхазии стала победителем чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA, одолев в финальном матче команду из Пенджаба со счетом 6:5. При этом основное время матча завершилось вничью – 1:1, победитель определился в серии одиннадцатиметровых ударов. 

На 55-й минуте хозяева турнира прошли всю оборону Пенджаба, но нанести точный удар не получилось. На 57-й минуте ответная атака Пенджаба принесла им удачу, Амар Перваль забил после красивой комбинации — 1:0, так сборная Абхазии пропустила первый гол в турнире.

Когда до конца игры оставалось только три минуты, произошло долгожданное событие — Абхазия забила. Это вызвало эйфорию на трибунах, счет в матче сравнял Руслан Шония.

За оставшееся время команды голов больше не забили, судьба финала решалась в серии одиннадцатиметровых ударов. Футболисты пробили по пять раз, каждая команда забила по четыре мяча, а дополнительные удары принесли удачу сборной Абхазии. Как и на протяжении всего турнира, вратарь Алексей Бондаренко сыграл потрясающе, отбив два пенальти.

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Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
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