Спустя пять лет: 28 мая 2016 года в Абхазии стартовал чемпионат мира ConIFA-2016

Финальный матч в рамках чемпионата мира по футболу ConIFA-216 между командами Абхазии и Пенджаба состоялся на столичном стадионе "Динамо" пять лет назад – 5 июня. В преддверии этого знакового события в истории абхазского спорта Sputnik подготовил наиболее яркие фото.

Cборная Абхазии стала победителем чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA, одолев в финальном матче команду из Пенджаба со счетом 6:5. При этом основное время матча завершилось вничью – 1:1, победитель определился в серии одиннадцатиметровых ударов.

На 55-й минуте хозяева турнира прошли всю оборону Пенджаба, но нанести точный удар не получилось. На 57-й минуте ответная атака Пенджаба принесла им удачу, Амар Перваль забил после красивой комбинации — 1:0, так сборная Абхазии пропустила первый гол в турнире.

Когда до конца игры оставалось только три минуты, произошло долгожданное событие — Абхазия забила. Это вызвало эйфорию на трибунах, счет в матче сравнял Руслан Шония.

За оставшееся время команды голов больше не забили, судьба финала решалась в серии одиннадцатиметровых ударов. Футболисты пробили по пять раз, каждая команда забила по четыре мяча, а дополнительные удары принесли удачу сборной Абхазии. Как и на протяжении всего турнира, вратарь Алексей Бондаренко сыграл потрясающе, отбив два пенальти.