Фестиваль современного искусства: праздник на набережной Сухума

В рамках семидневного события были проведены встречи с художниками. Состоялись дискуссии на тему развития современного искусства, абхазских традиций, экологии. В фестивале приняли участие исполнительницы современных хореографических постановок.
Приглашенный из России художник Макс Гошко-Даньков расписал стены морпорта. Такой вид живописи на языке художников называется муралы. По словам художника, он постарался вложить в работу частицу абхазской культуры, ведь этот арт должен быть связан не только с современным искусством, но и быть частью Абхазии.
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