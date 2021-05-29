Фестиваль современного искусства: праздник на набережной Сухума

Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" от компании Colors of Nation проходил в морском порту Сухума с 20 по 27 мая.

В рамках семидневного события были проведены встречи с художниками. Состоялись дискуссии на тему развития современного искусства, абхазских традиций, экологии. В фестивале приняли участие исполнительницы современных хореографических постановок.

Приглашенный из России художник Макс Гошко-Даньков расписал стены морпорта. Такой вид живописи на языке художников называется муралы. По словам художника, он постарался вложить в работу частицу абхазской культуры, ведь этот арт должен быть связан не только с современным искусством, но и быть частью Абхазии.

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