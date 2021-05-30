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Отцы, дети и война: премьера спектакля "В день Пасхи"

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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазском молодежном театре прошла премьера спектакля "В день Пасхи".
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210530/1032517481/Ottsy-deti-i-voyna-premera-spektaklya-V-den-Paskhi.html

Премьерные показы спектакля "В день Пасхи" состоялись в Абхазском государственном молодежном театре в конце мая.

"В день Пасхи" - премьера Абхазского государственного молодежного театра. Постановка посвящена автору сценария, известному абхазскому режиссеру театра, кино и телевидения, заслуженному деятелю искусств Абхазии Михаилу Мархолиа.

Как говорится на официальной странице театра в Instagram, сюжет разворачивается в послевоенные годы вокруг одной семьи. Сыновья спустя долгое время появляются в отцовском доме в день Пасхи.

Манче и Джамферу не чужды безнравственность и жадность. Себя они оправдывают тем, что прошли войну и потеряли младшего брата, а значит, имеют право на определенные "привилегии". Сестра Кама старается изменить восприятие их жизни, в связи с чем между ними возникает недопонимание. Диалог дочери с братьями открывает глаза отцу.

Фотокорреспондент Sputnik побывал на премьере и запечатлел первые эмоции зрителей и актеров.

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Отцы, дети и война: премьера спектакля "В день Пасхи"
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