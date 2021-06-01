Мы сами: звездные родители, которые обошлись без няни

Большое количество няней и домработниц - именно так в представлении многих живут звезды. Это совсем не так!

Несмотря на то что график у знаменитостей совершенно безумный, а декрет зачастую практически отсутствует, некоторые стараются обходиться без посторонней помощи.

Они сталкиваются с теми же трудностями, что и обычные родители, которых не узнают на улицах и не караулят папарацци. Они не высыпаются, тащат на себе автолюльку и сумку с принадлежностями для прогулки, меняют подгузники и купают, кормят и укладывают спать.

Не все, конечно, но нескольких таких отважных голливудских знаменитостей в честь Международного дня защиты детей вы сможете посмотреть в подборке.