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Мы сами: звездные родители, которые обошлись без няни

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© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Актер Райан Рейнольдс с супругой Блейк Лайвли и детьми на Голливудской аллее славы
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210601/1032539519.html

Большое количество няней и домработниц - именно так в представлении многих живут звезды. Это совсем не так!

Несмотря на то что график у знаменитостей совершенно безумный, а декрет зачастую практически отсутствует, некоторые стараются обходиться без посторонней помощи.

Они сталкиваются с теми же трудностями, что и обычные родители, которых не узнают на улицах и не караулят папарацци. Они не высыпаются, тащат на себе автолюльку и сумку с принадлежностями для прогулки, меняют подгузники и купают, кормят и укладывают спать.

Не все, конечно, но нескольких таких отважных голливудских знаменитостей в честь Международного дня защиты детей вы сможете посмотреть в подборке.

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