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Праздник детства: День защиты детей в Абхазии

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© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии 1 июня отметили День защиты детей
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210601/1032539719/Prazdnik-detstva-Den-zaschity-detey-v-Abkhazii.html

Фотокорреспондент Sputnik Абхазия запечатлел яркие моменты и эмоции с празднования Дня защиты детей в Сухуме.

В Сухуме отметили День защиты детей. С утра был организован благотворительный забег "За лучший старт в жизни каждого ребенка", а позже конкурс рисунков на асфальте "Мир глазами детей".

По традиции в столице прошла благотворительная акция "Праздник детства. Добрый картофель" и ярмарка-лотерея, где продавались изделия ручной работы и сувениры. Вырученные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей.

С праздником детей поздравили аниматоры – персонажи мультфильмов. На площади имени Багапша художественные школы столицы выставили работы учеников – пейзажи, портреты, натюрморты.

Праздничный вечер закончился фестивалем молодых исполнителей популярной песни "Абжьы зхоу".

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник был учрежден в 1949 году решением Международной демократической федерации женщин и впервые был отмечен в 1950 году.

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