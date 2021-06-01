Праздник детства: День защиты детей в Абхазии

Фотокорреспондент Sputnik Абхазия запечатлел яркие моменты и эмоции с празднования Дня защиты детей в Сухуме.

В Сухуме отметили День защиты детей. С утра был организован благотворительный забег "За лучший старт в жизни каждого ребенка", а позже конкурс рисунков на асфальте "Мир глазами детей".

По традиции в столице прошла благотворительная акция "Праздник детства. Добрый картофель" и ярмарка-лотерея, где продавались изделия ручной работы и сувениры. Вырученные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей.

С праздником детей поздравили аниматоры – персонажи мультфильмов. На площади имени Багапша художественные школы столицы выставили работы учеников – пейзажи, портреты, натюрморты.

Праздничный вечер закончился фестивалем молодых исполнителей популярной песни "Абжьы зхоу".

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник был учрежден в 1949 году решением Международной демократической федерации женщин и впервые был отмечен в 1950 году.