Сладкие страсти: конкурс кондитеров в Сухуме

Конкурс кондитерского мастерства "Праздник сладости" проходил в ресторане "Эрцаху". В этом году проведение конкурса приурочено к Международному дню защиты детей.

За звание "Лучшего кондитера Абхазии 2021 года" в девяти номинациях боролись 25 человек. Участниками конкурса стали призеры в главных номинациях прошлых конкурсов, индивидуальные предприниматели, кондитеры, занимающиеся домашней выпечкой.

"Приз зрительских симпатий" получила Элисо Джинджолия. В номинации "Лучшая восточная сладость" победила Адица Абухба, в номинации "Лучшее сдобное изделие" – Нана Чиковани, в номинации "Лучший хлеб на закваске" – Марианна Жиба, в номинации "Лучшее пирожное" – Сабина Арджения, в номинации "Лучшее муссовое изделие" – Батал Габелия, в номинации "Лучшее оформление экспозиции" – Елана Хагба, в номинации "Лучшее кондитерское изделие правильного питания" – Мадина Агумава, в номинации "Лучший торт" – Кристина Кварацхелия.

Жюри учредило специальный приз и вручило его Оксане Папба. Лучшим кондитером года признан шеф-повар ресторана "Леон" Антон Шиховцов.