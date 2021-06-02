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Сладкие страсти: конкурс кондитеров в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс кондитерского мастерства "Праздник сладости", организованный Торгово-промышленной палатой Абхазии, состоялся 1 июня.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210602/1032544883/sladkie-strasti-konkurs-konditerov-v-Sukhume.html

Торгово-промышленная палата Абхазии 1 июня провела VII Республиканский конкурс кондитерского мастерства "Праздник сладости".

Конкурс кондитерского мастерства "Праздник сладости" проходил в ресторане "Эрцаху". В этом году проведение конкурса приурочено к Международному дню защиты детей.

За звание "Лучшего кондитера Абхазии 2021 года" в девяти номинациях боролись 25 человек. Участниками конкурса стали призеры в главных номинациях прошлых конкурсов, индивидуальные предприниматели, кондитеры, занимающиеся домашней выпечкой.

"Приз зрительских симпатий" получила Элисо Джинджолия. В номинации "Лучшая восточная сладость" победила Адица Абухба, в номинации "Лучшее сдобное изделие" –  Нана  Чиковани, в номинации "Лучший хлеб на закваске" –  Марианна Жиба, в номинации "Лучшее пирожное" – Сабина Арджения, в номинации "Лучшее муссовое изделие" –  Батал Габелия, в номинации "Лучшее оформление экспозиции" –  Елана Хагба, в номинации "Лучшее кондитерское изделие правильного питания" – Мадина Агумава, в номинации "Лучший торт" – Кристина Кварацхелия.  

Жюри учредило специальный приз и вручило его Оксане Папба. Лучшим кондитером года признан шеф-повар ресторана "Леон" Антон Шиховцов.  

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