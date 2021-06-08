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Всемирный день океанов: самые причудливые подводные обитатели

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© AP Photo / Robert F. Bukaty
Двухдюймовая рыбка из Тихого океана плавает в аквариуме Университета Южного Мэна.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/08/1032582191.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210608/1032583083.html

Ежегодно 8 июня во всем мире отмечается Всемирный день океанов (World Oceans Day).

Идея его проведения была впервые предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне "Планета Земля" в Рио-де-Жанейро, как способ подчеркнуть общую причастность и неразрывную связь с океаном всего человечества, а также использовать этот день для повышения осведомленности о решающей роли океана в нашей жизни и важной деятельности человечества в его защиту.

Целью Дня является информирование общественности о влиянии действий человека на океан, развитие всемирного движения в защиту океана, мобилизация и объединение людей в рамках проекта по устойчивому управлению Мировым океаном.

В 2021 году тема Всемирного дня океана – "Океан: жизнь и средства к существованию" (The Ocean: Life and Livelihoods).

Океаны занимают три четверти поверхности Земли, содержат 97% водных запасов Земли и занимают по объему 99% всей площади планеты. От биоразнообразия морских и прибрежных районов зависит жизнедеятельность более трех миллиардов человек.

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Всемирный день океанов: самые причудливые подводные обитатели
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