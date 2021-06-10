Ароматный бизнес: сбор клубники в Дранде

В этом году на предприятии по выращиванию клубники в поселке Дранда клубнику собирают уже второй раз.

Клубника в Абхазии - традиционная ягода, у многих она растет на участках возле дома. Но для кого-то клубника стала способом заработка, в республике открываются предприятия по ее выращиванию.

Одно из таких сельхозпредприятий находится в поселке Дранда Гулрыпшского района, где трудятся до трехсот местных жителей, а общая площадь территории составляет 20 гектаров.

Здесь выращивают два вида клубники - Ruby Gem и Albion, это очень сладкие и сочные плоды. Люди трудятся с пяти часов утра и до часа дня, условиями работы они довольны, так как им платят вовремя и без задержек.

Клубника, которая растет на предприятии, дает урожай каждые три месяца, в зимнее время - реже. Крестьяне работают на плантациях круглый год, даже когда нет урожая, так как растениям нужен постоянный уход, их нужно очищать от сорняков.

Собранную ягоду складывают в деревянные ящики, когда набирается достаточное количество, подъезжает трактор, который отвозит груз к холодильнику, где товар хранится несколько дней, до отправки на экспорт в Россию. При этом клубнику продают на местном рынке, если покупать на месте, один килограмм обойдется в 100-150 рублей.