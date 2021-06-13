Огненный выходной: тушение пожара на кондитерской фабрике в Сухуме

Крупный пожар произошел днем 13 июня в здании бывшей кондитерской фабрики на улице Эшба в Сухуме. Пожар разгорелся на чердаке пятиэтажного нефункционирующего объекта. Как уточняет МЧС Абхазии, огнем была охвачена вся кровля и несколько помещений.

В тушении возгорания было задействовано восемь пожарных расчетов из Сухума, Сухумского и Гулрыпшского районов, а также сотрудники медуправления МЧС страны и пожарного отделения Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

К 15:00 пожар был потушен. Пожарные произвели проливку здания фабрики. Общая площадь, охваченная огнем, составила более 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Сухумская кондитерская фабрика была построена в 1978 году. В год она выдавала 10 тысяч тонн продукции. На фабрике производили шоколадные конфеты в наборах и в развес, печенья, восточные сладости, ирисы, карамель. Площадь объекта – 1795,0 квадратных метров.

Производство было приостановлено в начале Отечественной войны народа Абхазии. Осенью 2017 года Комиссия по приватизации объектов республиканской собственности при Госкомимуществе Абхазии объявила конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности, среди которых была часть имущественного комплекса "Сухумской кондитерской фабрики". Площадь земельного участка – 0,56 гектара. Начальная цена – 1 600 000 рублей.

В мае 2020 года Кабмин страны в соответствии с Законом Республики Абхазия "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ликвидировал предприятие как юридический объект.