Заброшенная неоклассика: санаторий Смецкого в Гулрыпше

Российский меценат и предприниматель Николай Смецкой переехал в Сухум в конце XIX века. Он создал в Гулрыпше славившуюся на весь Кавказ и даже Европу здравницу.

Николай Смецкой происходил из богатой дворянской семьи, которой принадлежали лесные угодья в Костроме, полотняная фабрика в Вологде. В 30 лет Николай Смецкой женился на Ольге Филимоновой, дочери помощника директора Оружейной палаты.

© Фото : из архива Анзора Агумаа Субтропическая Абхазия Николая Смецкого

Стечение обстоятельств привело супружескую пару в Сухум. После перенесенной легочной болезни Ольге посоветовали "долечиться" на курортах Европы. Но Смецкие направились в Батуми. Это было осенью 1889 года. Только до Батуми они так и не добрались: в поезде им встретился попутчик, студент так вдохновенно и захватывающе рассказывал о красотах и великолепии Сухума, что супругам стало любопытно посетить его.

В конце 1892 года Смецкие приобрели в Сухуме 41 десятину земли за городским кладбищем и начали создавать парк: 50 видов пальм, 80 – эвкалиптов, более 50 – акаций, свыше 30 – камелий, хвойные растения и уникальная аллея кактусов. Так зародился сухумский дендропарк.

В прославившемся на всю Европу и весь Кавказ саду Смецкой построил свой первый дом авторства инженера и архитектора Ивана Бегича. В наши дни дача Смецкого, яркий пример неорусской классики, - официальная резиденция президента Абхазии.

Смецкие почти сразу после переезда начали вести активную меценатскую деятельность. Уже в 1902 году в Гулрыпше был открыт санаторий Смецкого "Гулрипш". Специально для строительства санатория неподалеку создали небольшие кирпичный и черепичный заводы, лес был расчищен, дорога проведена и даже создана небольшая, в семь километров, железная дорога, по которой было удобно везти строительные материалы.

Белое здание санатория начали называть "Гулрипш 1" после того, как в 1913 году был построен Красный корпус санатория "Гулрипш 2". Белый санаторий по своей архитектуре скорее близок к стилю неоклассики с элементами неорусского направления.

Санаторий был рассчитан на помощь в лечении легочных больных, которые были сильно стеснены в средствах и не могли оплатить лечение самостоятельно. Для приема в этот санаторий существовали особые правила – принимались больные лишь с начальными формами туберкулеза. Считалось, что более поздние стадии болезни в этом климате вылечить было сложно.

Здание "Красного корпуса" было возведено в неорусском стиле, но с явными признаками модерна. Кроме главного здания, в комплекс построек вошли административный корпус, библиотека, бильярдная и даже небольшая часовня.

Окна всех комнат пациентов санатория были с видом на море. На красивых террасах, обустроенных на верхнем этаже здания, были поставлены кресла, чтобы пациенты, наслаждаясь открывавшимся с высоты пейзажем, могли одновременно принимать солнечные ванны.

Бурная меценатская деятельность Смецких была прервана начавшейся первой мировой войной, а потом революцией 1917 года. Николай и Ольга Смецкие предпочли остаться в Абхазии. По свидетельству историка Вианора Пачулия, в 1921 году, когда советская власть установилась в Абхазии, в Сухум тайно прибыли из Турции племянники Смецкого, чтобы помочь ему уехать с ними, но Смецкой отказался.

Супруги Смецкие были лишены всего своего имущества, оно было национализировано. На старости лет Николай Смецкой получал 50 рублей в месяц. Когда Николай Николаевич в 1931 году умер, его супруга Ольга Юрьевна, которая пережила его на девять лет, едва сводила концы с концами.