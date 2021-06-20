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Держать руку на пульсе: абхазские медики и дело их жизни

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Репатриант из Карачаево-Черкесии, абазин Мухаммед Хавцев семь лет назад приехал в Абхазию и стал работать медиком. Он хирург в Республиканской больнице.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210620/1032662507/Derzhat-ruku-na-pulse-abkhazskie-mediki-i-delo-ikh-zhizni--.html

Ангелы в белых халатах, так называют спасателей человеческих жизней - медиков, чей профессиональный праздник отмечается сегодня - в третье воскресенье июня.

Ежегодно в третье воскресенье июня в Абхазии и России отмечается День медицинского работника. Праздник был установлен в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР.

Абхазских медиков в праздничный день поздравили президент и премьер-министр Абхазии. Аслан Бжания отметил, что уже второй год медработники Абхазии противостоят коварной болезни - коронавирусной инфекции, охватившей весь мир.

"Благодаря вашему профессионализму, отваге и самоотдаче, без преувеличения, спасены тысячи жизней. Мы благодарны вам за ваш труд, терпение и преданность избранной профессии", - сказал Бжания.

Глава государства заметил, что руководство страны уделяет особое внимание системе здравоохранения, улучшению ее материально-технического оснащения, подготовке квалифицированных специалистов.

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Держать руку на пульсе: абхазские медики и дело их жизни
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