Выпить кофе со змеей, овцой или енотом: animal cafe в разных странах

Первое кафе для животных было открыто в Тайване в 1998, кафе для кошек. Создателей вдохновила кошка, которая очень популярна и знакома. С момента основания кошачьего кафе появилось несколько кафе для разных животных в разных городах мира.
Кафе для животных - это место, где люди могут выпить кофе, наблюдая за различными животными, такими как кошки, собаки, кролики, совы или овцы.
Первое кафе для животных было открыто в Тайване в 1998, кафе для кошек. Создателей вдохновила кошка, которая очень популярна и знакома. С момента основания кошачьего кафе появилось несколько кафе для разных животных в разных городах мира.
Ангелы в белых халатах, так называют спасателей человеческих жизней - медиков, чей профессиональный праздник отмечается сегодня, в третье воскресенье июня.
Шестнадцатый чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020 проходит в одиннадцати городах с 11 июня по 11 июля.
Российский меценат и предприниматель Николай Смецкой переехал в Сухум в конце XIX века. Он создал в Гулрыпше славившуюся на весь Кавказ и даже Европу здравницу.
Премьера спектакля "Дорогая Памела" состоялась в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 15 июня.
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Один из туристов заплыл слишком далеко от берега в районе впадения реки Келасур в море. Мужчина отплыл от берега не менее чем на 200 метров.
Статья президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
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