Выпить кофе со змеей, овцой или енотом: animal cafe в разных странах

Кафе для животных - это место, где люди могут выпить кофе, наблюдая за различными животными, такими как кошки, собаки, кролики, совы или овцы.

Первое кафе для животных было открыто в Тайване в 1998, кафе для кошек. Создателей вдохновила кошка, которая очень популярна и знакома. С момента основания кошачьего кафе появилось несколько кафе для разных животных в разных городах мира.