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Выпить кофе со змеей, овцой или енотом: animal cafe в разных странах

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© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
Сотрудник кафе Dog In Town с собаками в Бангкоке
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/15/1032669686.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210622/1032670405.html

Кафе для животных - это место, где люди могут выпить кофе, наблюдая за различными животными, такими как кошки, собаки, кролики, совы или овцы.

Первое кафе для животных было открыто в Тайване в 1998, кафе для кошек. Создателей вдохновила кошка, которая очень популярна и знакома. С момента основания кошачьего кафе появилось несколько кафе для разных животных в разных городах мира. 

 

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Выпить кофе со змеей, овцой или енотом: animal cafe в разных странах
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