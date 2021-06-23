"Летучий корабль" в Абхазии: музыкальная сказка из Башкирии

Башкирский театр оперы и балета представил музыкальную сказку "Летучий корабль" на сцене Абхазского драмтеатра во вторник 22 июня.

Башкирский театр оперы и балета приехал с гастролями в Абхазии. В Абхазском драмтеатре артисты представили музыкальную сказку "Летучий корабль".

События сказки разворачиваются в волшебной стране, где живут принцесса Забава, Ваня-трубочист, Бабка-Ежка, Царь, Водяной, Полкан.

Музыка "Летучего корабля" включила не только известные по одноименному мультфильму "Я водяной", "Частушки Бабок-Ежек", "Песня о мечте", но и новые номера на стихи Юрия Энтина, написанные Максимом Дунаевским специально для театральной постановки.

Режиссером постановки стал лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" Филипп Разенков. Художник–постановщик заслуженный художник России Владислав Анисенков.

Башкирская опера была создана в 1932 году по инициативе певца, композитора и общественного деятеля Газиза Альмухаметова и за первые два года существования представила 13 премьер. Театр посетили более полумиллиона зрителей.

В репертуаре оперы 25 постановок, среди которых "Дон Жуан", "Дон Кихот", "Кармен" и более 50 артистов.

В 2004 и 2008 годах артисты театра были удостоены премии "Золотая маска". В 2006 году театру присуждена Премия Правительства России имени Волкова в номинации "Лучший творческий коллектив".

23 июня состоится выступление артистов в органном зале Пицундского храма. На вечере прозвучат популярные романсы и арии программы "О вечном".