Лавандовое море на полях Италии

Небольшая деревня Сале-Сан-Джованни в Италии славится своими полями с лавандой. Они привлекают сотни туристов. Как это выглядет, смотрите в фотоленте Sputnik.
Курортный сезон набирает обороты, туристы, пляжи и излюбленные гостями страны места – в фотоленте Sputnik Абхазия.
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Папа Римский встретился с Человеком-пауком, футбольные болельщики всего мира следят за ходом Евро-2020, а в Милане ученые сканируют древнюю мумию. Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.
Последний звонок прозвенел в школах Абхазии в пятницу 25 июня. Sputnik собрал яркие моменты праздника детства.
В Абхазии с 28 июня действует веерный график отключений электричества на два часа в ночное время во всех районах республики.
Большая часть материалов для проведения ремонтных работ на высоковольтной линии "Ачгуара" уже доставлена в Абхазию.
Одним из главных нововведений судебной реформы, работа над которой началась в 2012 году, стало обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы.
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