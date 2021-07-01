Лавандовое море на полях Италии

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"Черноморэнерго": Абхазия исчерпает запас электроэнергии от ИнгурГЭС к концу октября В Абхазии с 28 июня действует веерный график отключений электричества на два часа в ночное время во всех районах республики. 23

Озган назвала сроки начала ремонтных работ на ВЛ "Ачгуара" Большая часть материалов для проведения ремонтных работ на высоковольтной линии "Ачгуара" уже доставлена в Абхазию. 65