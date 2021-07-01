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Лавандовое море на полях Италии

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© AFP 2019 / Marco Bertorello
Девочка в лавандовом поле в коммуне Сале-Сан-Джованни в Италии.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210701/1032746605.html

Небольшая деревня Сале-Сан-Джованни в Италии славится своими полями с лавандой. Они привлекают сотни туристов. Как это выглядет, смотрите в фотоленте Sputnik.

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