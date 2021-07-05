Дело семейное: чайная плантация в селе Кутол

Житель села Кутол Лаша Блабба в этом году обработал два гектара чайных кустов, которые уже три года были без ухода и обросли папоротником и колючкой. Когда-то чайным делом занимался дед и отец Лаши, они работали на Кутолской чайной фабрике в советское время, когда абхазский чай пользовался популярностью и спросом.

По словам Лаши, последние три года государству стало не до чая. Плантации пришли в негодность, а техника на фабрике и вовсе давно устарела. Но молодой человек решил не забрасывать семейное дело. В этом году он обработал два гектара – 60 рядов, расчистил их от зарослей, нанял рабочих и приступил к сбору. На это у него ушло около 80 тысяч рублей, все работы Лаша оплатил сам.

Собирают чай в основном местные жители, но иногда приходится привозить жителей сел других районов, потому что не все хотят заниматься сложной работой. День сборщиков начинается в шесть утра и заканчивается в шесть вечера, с перерывом в два часа.

Платят рабочим неплохо, за килограмм собранного чая 100-150 рублей в зависимости от сорта. В день один сборщик может собрать 20-25 килограммов. Так что иногда дневная зарплата превышает месячную абхазскую пенсию.

В планах у Лаши расширить плантацию, обработать 10 гектаров, закупить оборудование для сушки чая, чтобы продавать его под своей маркой. На это нужны деньги, которых у мужчины пока нет. Он планирует обратиться за помощью к государству, а если не выйдет, найти средства самостоятельно.