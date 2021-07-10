16:05 10 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.47
  • EUR88.14
Поиск
Фото

Россини у абхазского драмтеарта: фестиваль "Opera Viva" в Сухуме

Получить короткую ссылку
2310
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Opera Viva" состоялся на набережной Сухума.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/0a/1032810040.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210710/1032810179/Rossini-u-abkhazskogo-dramtearta-festival-Opera-Viva-v-Sukhume---.html

Международный оперный фестиваль "Opera Viva" прошел в Абхазии 9 июля, самые яркие кадры с концерта - в фотоленте Sputnik.

Главной темой фестиваля "Opera Viva” в этом году было творчество композитора Джоаккино Россини, музыканты исполнили его произведения.

Культурное мероприятие планировалось провести на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Абхазии его перенесли на площадь перед театром.

Концерт перенесли на площадь у театра, где построили большую сцену, а для зрителей поставили стулья. Те, кому не хватило место у сцены, уселись на лавочках в парке или же наблюдали за концертом стоя. 

На сцене одновременно звучали сто музыкантов Государственного камерного оркестра Абхазии, Симфонического оркестра Государственной филармонии Адыгеи, Абхазской государственной хоровой капеллы, Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также оперные певцы Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Екатерина Богачева, Нугзар Какалия, Юлия Почкалова, Юрий Ростоцкий и Владимир Казаков. Проект был реализован при поддержке министерства культуры Абхазии.

Подробнее об этом читайте здесь:

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Россини у абхазского драмтеарта: фестиваль "Opera Viva" в Сухуме
Концерт у моря: как прошел фестиваль "Opera Viva" в Сухуме
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться