Россини у абхазского драмтеарта: фестиваль "Opera Viva" в Сухуме

Международный оперный фестиваль "Opera Viva" прошел в Абхазии 9 июля, самые яркие кадры с концерта - в фотоленте Sputnik.

Главной темой фестиваля "Opera Viva” в этом году было творчество композитора Джоаккино Россини, музыканты исполнили его произведения.

Культурное мероприятие планировалось провести на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Абхазии его перенесли на площадь перед театром.

Концерт перенесли на площадь у театра, где построили большую сцену, а для зрителей поставили стулья. Те, кому не хватило место у сцены, уселись на лавочках в парке или же наблюдали за концертом стоя.

На сцене одновременно звучали сто музыкантов Государственного камерного оркестра Абхазии, Симфонического оркестра Государственной филармонии Адыгеи, Абхазской государственной хоровой капеллы, Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также оперные певцы Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Екатерина Богачева, Нугзар Какалия, Юлия Почкалова, Юрий Ростоцкий и Владимир Казаков. Проект был реализован при поддержке министерства культуры Абхазии.

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