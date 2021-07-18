Платья, бабочки и "дефиле" по набережной: вечера выпускников в Сухуме

В 2021 году 153 школы Абхазии окончили 1975 выпускников, из них восемь человек претендуют на золотую медаль и один на серебряную.

Год для учащихся выдался непростым. Учебный процесс для учеников начальных классов в школах Абхазии возобновился после длительного перерыва из-за угрозы распространения коронавируса 15 февраля. Спустя неделю в школу пошли также старшеклассники.

В начале июня министр просвещения Абхазии Инал Габлия распорядился отменить общегородские выпускные балы, но разрешил провести выпускные вечера в школах на открытом воздухе с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Выпускники абхазских школ не стали упускать такую возможность, и каждое общеобразовательное учреждение провело свой бал в выбранный день.