Самая причудливая военная форма в разных странах мира

Яркие головные уборы, цветовые акценты, сложные ритуалы, исполняемые в парадной форме - чем удивляют военные разных стран, смотрите в фотоленте.
Военная форма не всегда бывает скучной и однообразной. Особенно если речь о парадной форме. В самых разных странах, она выглядит по-разному. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Яркие головные уборы, цветовые акценты, сложные ритуалы, исполняемые в парадной форме - чем удивляют военные разных стран, смотрите в фотоленте.
Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа в Токио. Всего в программе игр представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов олимпийских медалей.
В среду в районе Манавгата турецкой провинции Анталья разгорелись лесные пожары, сегодня огонь захватил уже семь провинций на юге Турции.
В национальном историческом парке "Апсны" можно ознакомиться с традиционным укладом жизни абхазов и увидеть десятки экспонатов, которые были собраны со всей страны.
От 12 до 66: самые юные и самые возрастные спортсмены Олимпиады в ТокиоОт 12 до 66: самые юные и самые возрастные спортсмены Олимпиады в Токио
Пропускная способность Очамчырского порта увеличилась, для этих целей дно углубили до семи с половиной метров.
Совместная экспедиция Института археологии Российской академии наук и Абхазского института гуманитарных исследований по исследованию Меркульского городища в Очамчырском районе Абхазии проходит с 2013 года.
Сигнал о происшествии, которое произошло на 154 километре автотрассы Псоу - Ингур, поступил в МЧС в 00:44 31 июля.
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