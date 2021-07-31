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Самая причудливая военная форма в разных странах мира

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© AFP 2019 / Aris Messinis
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Sputnik Абхазия
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Военная форма не всегда бывает скучной и однообразной. Особенно если речь о парадной форме. В самых разных странах, она выглядит по-разному. Смотрите в фотоленте Sputnik.

Яркие головные уборы, цветовые акценты, сложные ритуалы, исполняемые в парадной форме - чем удивляют военные разных стран, смотрите в фотоленте.

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