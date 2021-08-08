В поисках "сокровищ": раскопки в "Меркульском городище"

В "Меркульском городище продолжается совместная абхазо-российская археологическая экспедиция. В этом году, работы начали в конце июля, они продолжатся до конца августа.
В ходе раскопок в Меркуле, ученым удалось найти пять пифосов, которые будут переданы в Абхазский государственный музей для хранения.
Российскую часть совместной экспедиции возглавляет сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева. Абхазскую часть – научный сотрудник АбИГИ Сурам Сакания.
В ходе археологических разведок в 2013 году на территории Восточной Абхазии, в селе Меркула Очамчырского района был обнаружен ранее неизвестный комплекс архитектурных остатков. Памятник, представленный храмом и оборонительными сооружениями, был назван "Меркульское городище".
Расположен археологический объект на гребне узкого хребта, протянувшегося по линии юго-юго-запад–северо-северо-восток на 450 метров. С южного и северного края хребта комплекс ограничивали оборонительные башни: северная в настоящее время разрушена, а южная сохранилась.
В центральной части памятника расположены руины одноапсидного храма-базилики. Обнаружены также оборонительные стены: у подножия южного склона и у его края и с восточной стороны второго плато.
По сообщениям местных жителей, раньше стена располагалась и на западном краю первого плато. Остатки этой стены были обнаружены участниками экспедиции в ходе разведок 2016 года.