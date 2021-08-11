Всему виной жара: природные пожары в Италии

За последние 10 дней в Италии сгорело 90 тысяч гектаров леса, особенно тяжелая ситуация сложилась на Сицилии, где потребовалось задействовать авиацию.

В Италии остаются непотушенными около 70 лесных пожаров, которые в основном происходят на юге страны.

Согласно оценкам Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), в Италии с начала года огнем было пройдено 102 тысячи гектаров территории. Италия занимает второе место по площади пожаров в Евросоюзе, уступая Греции. За последние 10 дней там сгорело 90 тысяч гектаров леса.

Итальянская служба гражданской обороны в этой связи сообщила, что с 15 июня природные пожары потребовали проведения более 46 тысяч операций по их ликвидации, что примерно соответствуют уровню аналогичного периода в 2017 году и на 20 тысяч превосходит показатели прошлого года.

Масштаб и труднодоступность пожаров потребовали активного привлечения пожарной авиации, в особенности на Сицилии. Жертвами стихии стали два человека.