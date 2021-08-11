15:56 11 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR86.63
Поиск
Фото

Всему виной жара: природные пожары в Италии

Получить короткую ссылку
701
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo / Salvatore Cavalli
В Италии уже несколько недель происходят лесные пожары, огонь все еще не ликвидирован на юге страны.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/0b/1033016955.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210811/1033017459.html

За последние 10 дней в Италии сгорело 90 тысяч гектаров леса, особенно тяжелая ситуация сложилась на Сицилии, где потребовалось задействовать авиацию.

В Италии остаются непотушенными около 70 лесных пожаров, которые в основном происходят на юге страны.

Согласно оценкам Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), в Италии с начала года огнем было пройдено 102 тысячи гектаров территории. Италия занимает второе место по площади пожаров в Евросоюзе, уступая Греции. За последние 10 дней там сгорело 90 тысяч гектаров леса.

Итальянская служба гражданской обороны в этой связи сообщила, что с 15 июня природные пожары потребовали проведения более 46 тысяч операций по их ликвидации, что примерно соответствуют уровню аналогичного периода в 2017 году и на 20 тысяч превосходит показатели прошлого года.

Масштаб и труднодоступность пожаров потребовали активного привлечения пожарной авиации, в особенности на Сицилии. Жертвами стихии стали два человека.

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Всему виной жара: природные пожары в Италии
Совместные военные учения России и Китая
Как правильно выбрать арбуз
Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться