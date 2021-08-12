Испытание на прочность: разрушительное наводнение в Турции

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек.
Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк.
В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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