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Испытание на прочность: разрушительное наводнение в Турции

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© AP Photo / IHA
Паводковые воды в городе Бозкурт в провинции Кастамону в Турции
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/0c/1033024750.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210812/1033025192.html

Одиннадцать человек погибли при вызванных проливными дождями наводнении и селе в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек.

Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк.

В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

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