Испытание на прочность: разрушительное наводнение в Турции

Одиннадцать человек погибли при вызванных проливными дождями наводнении и селе в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек.

Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк.

В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

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