На помощь: госпиталь Минобороны России в Абхазии

Мобильный госпиталь Минобороны России, преодолев 800 километров, прибыл в Абхазию из Ставропольского края. Он приехал для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Сухуме госпиталь был развернут 18 августа, и с 18:00 уже готов принять первых пациентов. Он будет находиться в Абхазии до нормализации эпидобстановки.

Госпиталь оснащен современным оборудованием, необходимыми лекарствами, ИВЛ-аппаратами и кислородными баллонами. На улице в пневмокаркасных надувных палатках будут организованы приемный пункт, лаборатория, кабинет УЗИ, рентген-кабинет.

Всего госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости есть возможность оборудовать еще 50, при этом 46 из 100 коек оборудованы кислородным обеспечением.

Пока не известно, как будет проходить маршрутизация пациентов в госпиталь.

Госпиталь работал в Абхазии с октября по март 2020 года и принял на лечение и консультацию около 3,7 тысяч человек. В лабораториях полевого госпиталя провели более 18 тысяч исследований.