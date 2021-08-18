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На помощь: госпиталь Минобороны России в Абхазии

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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мобильный госпиталь Министерства обороны России во второй раз приехал в Абхазию 17 августа.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210818/1033060231/Na-pomosch-gospital-Minoborony-Rossii-v-Abkhazii-.html

Мобильный госпиталь Минобороны России, преодолев 800 километров, прибыл в Абхазию из Ставропольского края. Он приехал для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Сухуме госпиталь был развернут 18 августа, и с 18:00 уже готов принять первых пациентов. Он будет находиться в Абхазии до нормализации эпидобстановки.

Госпиталь оснащен современным оборудованием, необходимыми лекарствами, ИВЛ-аппаратами и кислородными баллонами. На улице в пневмокаркасных надувных палатках будут организованы приемный пункт, лаборатория, кабинет УЗИ, рентген-кабинет.

Всего госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости есть возможность оборудовать еще 50, при этом 46 из 100 коек оборудованы кислородным обеспечением.

Пока не известно, как будет проходить маршрутизация пациентов в госпиталь.

Госпиталь работал в Абхазии с октября по март 2020 года и принял на лечение и консультацию около 3,7 тысяч человек. В лабораториях полевого госпиталя провели более 18 тысяч исследований.

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