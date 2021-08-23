Открытие Армейских международных игр "АрМИ-2021"

Международный военно-технический форум "Армия-2021" и Армейские международные игры открылись в понедельник. Мероприятия проходят в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Армейские международные игры в этом году пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

В этом году в конкурсе принимают участие 19 сборных, которые разбиты на два дивизиона. В первом дивизионе 11 сборных: победители и призеры 2020 года – Россия, Китай, Белоруссия, а также сборные, показавшие лучшие результаты в предыдущее годы – Азербайджан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Сирия и победитель второго дивизиона 2020 года сборная Вьетнама.

Во второй дивизион вошли сборные Киргизии, Лаоса, Таджикистана, Мьянмы, Катара, Южной Осетии, Абхазии и сборная Мали, впервые участвующая в конкурсе.

В первый день конкурса примут участие в первом заезде 1-го дивизиона сборные России, Узбекистана и Китая. В первом заезде 2-го дивизиона стартуют сборные Лаоса, Киргизии, Мали и Мьянмы.