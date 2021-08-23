01:43 24 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.07
  • EUR86.78
Поиск
Фото

Открытие Армейских международных игр "АрМИ-2021"

Получить короткую ссылку
31 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Киргизии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021".
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/17/1033088960.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210823/1033089999.html

Международный военно-технический форум "Армия-2021" и Армейские международные игры открылись в понедельник. Мероприятия проходят в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Армейские международные игры в этом году пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

В этом году в конкурсе принимают участие 19 сборных, которые разбиты на два дивизиона. В первом дивизионе 11 сборных: победители и призеры 2020 года – Россия, Китай, Белоруссия, а также сборные, показавшие лучшие результаты в предыдущее годы – Азербайджан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Сирия и победитель второго дивизиона 2020 года сборная Вьетнама.

Во второй дивизион вошли сборные Киргизии, Лаоса, Таджикистана, Мьянмы, Катара, Южной Осетии, Абхазии и сборная Мали, впервые участвующая в конкурсе.

В первый день конкурса примут участие в первом заезде 1-го дивизиона сборные России, Узбекистана и Китая. В первом заезде 2-го дивизиона стартуют сборные Лаоса, Киргизии, Мали и Мьянмы.

Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 19:20 21.08.2021
    19:20 21.08.2021

    Драма в аэропорту Кабула, землетрясение в Гаити, пожары: самые яркие фото недели

    На неделе с 14 по 20 августа весь мир облетели кадры из аэропорта Кабула, где после смены власти афганцы, желающие покинуть страну, цеплялись за фюзеляж американского самолета.

    164
    27
  • Последнее обновление: 11:56 19.08.2021
    11:56 19.08.2021

    Юг Франции в огне

    Несколько тысяч человек были эвакуированы из-за крупного лесного пожара в департаменте Вар на юго-востоке Франции, с огнем борются около 750 пожарных.

    118
    10
  • Последнее обновление: 19:25 18.08.2021
    19:25 18.08.2021

    На помощь: госпиталь Минобороны России в Абхазии

    Мобильный госпиталь Минобороны России, преодолев 800 километров, прибыл в Абхазию из Ставропольского края. Он приехал для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

    284
    14
  • Последнее обновление: 11:51 16.08.2021
    11:51 16.08.2021

    Сухум в воде: последствия проливного дождя в столице

    Проливной дождь ночью в воскресенье 15 августа привел к подтоплениям в Сухуме.Проливной дождь ночью в воскресенье 15 августа привел к подтоплениям в Сухуме.

    1134
    12

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Открытие Армейских международных игр "АрМИ-2021"
Путин дал старт закладке кораблей и подлодок на форуме "Армия-2021"
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться