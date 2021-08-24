Афганистан – загадочная страна с тяжелой судьбой

Афганистан – государство в Азии, граничащее с Пакистаном, Ираном, Туркменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем и Индией. Уже почти 40 лет в Афганистане идет война.

После Второй мировой войны (1939-1945) Афганистан остался слаборазвитой страной со значительными феодальными пережитками. Вооруженный переворот 1973 года покончил с монархией, страна была объявлена республикой. Однако пришедшее к власти правительство фактически придерживалось промонархического курса, что привело к национально-демократической революции 1978 года и образованию Демократической Республики Афганистан (ДРА), с 1987 года – Республика Афганистан. Афганская революция встретила ожесточенное сопротивление как внутри, так и вне страны. Началась вооруженная борьба (гражданская война) за власть между Народно-демократической партией Афганистана (НДПА) и оппозиционными ей партиями и движениями.

Обстановка осложнялась иностранным вмешательством во внутренние дела Афганистана. СССР и некоторые другие страны оказывали помощь афганскому правительству, а страны НАТО, мусульманские государства и Китай – силам оппозиции. Руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию среднеазиатских республик, после неоднократных просьб афганского правительства в конце декабря 1979 года ввело в Афганистан Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ), с января 1980 года активно включившийся в боевые действия против сил оппозиции, которым наибольшую помощь оказывал Пакистан. 14 апреля 1988 года ООН при содействии СССР и США добилась подписания в Женеве афганско-пакистанских соглашений об урегулировании в Афганистане. В феврале 1989 года советские войска были выведены из Афганистана.

С января 1992 года СССР прекратил военную помощь афганскому правительству, однако силы оппозиции продолжали получать ее из-за рубежа. В феврале 1992 года к власти в стране пришли оппозиционные партии.

Было сформировано временное правительство и провозглашено Исламское Государство Афганистан. Однако конфликт на этом не завершился. Он перерос в вооруженную борьбу за власть между исламскими партиями (главным образом фундаменталистского толка). Главной ее причиной явилось стремление лидеров бывшей оппозиции разрешить спор о власти и разделе сфер влияния.

В 1992 году из выпускников мусульманских религиозных училищ (медресе), которые открывались в Пакистане для беженцев-пуштунов из Афганистана, сформировалось фундаменталистское исламское движение "Талибан". Движение во главе с муллой Мохаммадом Омаром, провозгласившее своей целью создание "истинно исламского" государства, было направлено против афганского правительства.

В начале 1995 года значительные силы "Талибана" вторглись с территории Пакистана в Афганистан. Они установили на большей части страны свою власть и провозгласили занятую территорию Исламским Эмиратом Афганистан. Правительственные войска были вытеснены в северные районы, где продолжали с переменным успехом вести бои с талибами.

Всестороннюю поддержку (в том числе военную и финансовую) движению "Талибан" оказывал Пакистан. На контролируемых талибами территориях были запрещены телевидение и большинство видов развлечений, ограничены права женщин и религиозных меньшинств.

Начиная с 1996 года, территория Афганистана использовалась Усамой бен Ладеном и его террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России), поддерживаемой талибами, в качестве базы для подготовки насильственных действий против "неверных". В конце 1990-х годов Афганистан фактически был превращен в очаг международной террористической деятельности.

Убийство 9 сентября 2001 года лидера антиталибских сил Ахмада Шаха Масуда и теракты 11 сентября 2001 года в США, в организации которых был обвинен Усама бен Ладен, вызвали резкую антиафганскую реакцию государств Запада. В результате военной операции, проведенной в конце 2001 года силами антитеррористической коалиции, состоящей из контингента вооруженных сил США и Международных сил содействия безопасности (ISAF) под командованием НАТО, режим талибов в Афганистане был ликвидирован. Основанием для введения войск международной коалиции в Афганистан послужила резолюция Совета Безопасности ООН №1368 от 12 сентября 2001 года.

В декабре 2001 года на конференции ведущих политических сил Афганистана в Бонне (ФРГ) была сформирована Временная администрация во главе с Хамидом Карзаем, которая провозгласила основной целью восстановление мира в стране и создание демократического общества.

Остатки отрядов "Талибана" продолжили вести вооруженную борьбу против правительства Карзая и сил международной антитеррористической коалиции. Они успешно действовали в различных провинциях страны, продолжив партизанскую войну.

На афгано-пакистанской границе находится труднодоступная горная территория. На ней талибы сумели прочно укрепиться, переформировать свои силы и планировать дальнейшие боевые действия. Силы антитеррористической коалиции, обладая техническим превосходством, вытеснив талибов с большей части страны, стали нести потери. В декабре 2009 года американский президент Барак Обама объявил об отправке в Афганистан дополнительно 30 тысяч военнослужащих для стабилизации ситуации в этой стране, но это не принесло ожидаемых результатов.

Затянувшаяся военная операция в Афганистане породила ряд противоречий в среде союзников.

В результате коалиция стран НАТО во главе с США завершила боевую миссию в Афганистане 31 декабря 2014 года. С 1 января 2015 года альянс начал в стране новую невоенную операцию в составе 12 тысяч человек военнослужащих, в задачи которых входило обучение и консультирование афганских силовых структур.

В 2015 году, после вывода большей части международных коалиционных сил, в Афганистане активизировались террористическая деятельность "Талибана" и военное противостояние его сторонников с правительственными силами.

В 2019 году представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменил подписание соглашения.

В декабре "Талибан" и США возобновили переговоры в Дохе после трехмесячного перерыва, но они ни к чему не привели.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали в Катаре мирное соглашение. Согласно тексту соглашения, стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия. Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие". Документ предусматривал прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана в рамках межафганского диалога. США при этом пригрозили аннулировать соглашение, если талибы не будут следовать договоренностям.

Талибы в свою очередь обещали не допустить использование территории Афганистана для действий, угрожающих безопасности США и их союзников. Этот пункт строго соблюдался, но боестолкновения между ними и афганскими силами правопорядка не прекращались. Талибы отвергли предложенный Кабулом список переговорщиков, отодвинув начало межафганских консультаций на неопределенный срок.

Соглашение с талибами предусматривало, что американская армия покинет Афганистан к 1 мая 2021 года, однако впоследствии сроки пришлось сдвинуть, что вызвало бурное недовольство "Талибана". Американцев обвинили в нарушении договоренности, достигнутой в Дохе, и в невыполнении взятых на себя обязательств. Талибы настоятельно призывали "Америку и все оккупирующие страны" не затягивать войну и немедленно покинуть страну. Кроме того, через свое представительство в Катаре движение заявило об отказе от участия в каких-либо конференциях по мирному урегулированию в Афганистане до тех пор, пока из страны не будут выведены все иностранные войска.

1 мая 2021 года США и их союзники начали выводить войска из Афганистана.

Президент США Джо Байден анонсировал, что военная миссия США в Афганистане завершится к 31 августа 2021 года.

Сейчас под контролем "Талибана", по разным оценкам, находится от 40 до 80% афганских территорий.