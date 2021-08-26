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Переломный момент: День признания независимости Абхазии

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© AFP 2019 / STR
Признание независимости Абхазии стало переломным моментом в новейшей истории страны.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210826/1033102388/Perelomnyy-moment-Den-priznaniya-nezavisimosti-Abkhazii--.html

Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии тринадцать лет назад – 26 августа 2008 года. В очередную годовщину этого большого события, предлагаем вам еще раз посмотреть фотографии, сделанные в этот исторический день.

Тринадцать лет назад произошло историческое событие для народа Абхазии – Российская Федерация признала независимость республики. Этому дню предшествовала война в Южной Осетии и освобождение верхней части Кодорского ущелья Абхазии.

День признания независимости Абхазии – один из главных государственных праздников, 26 августа нерабочий день.

Многим из тех, кто услышал знаменательное заявление тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, его слова запомнились наизусть: "Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами – я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии".

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