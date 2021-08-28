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Военные новинки на выставке "Армия-2021"

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© Sputnik / Ramil Sitdikov
Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021" в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210828/1033117188.html

Тысячи образцов военной техники, десятки стран-участниц, миллиардные контракты — все это было представлено на Международном форуме "Армия-2021", который завершает работу в Подмосковье.

По итогам военно-технического форума "Армия-2021" заключено экспортных контрактов более чем на 2 миллиарда евро.

Награды лучшим предприятиям "оборонки" вручил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

В частности, главный приз форума "Армия-2021" получила Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Гендиректор КТРВ Борис Обносов получил кубок, выполненный в виде руки, держащий земной шар с красным кристаллом внутри.

За успешное создание ракет "Ангара" получил награду Центр имени Хруничева, "Адмиралтейские верфи" отмечены наградой за создание группировки неатомных подлодок, за поставку современного ракетного вооружения - ОКБ "Новатор". За серийные поставки по ГОЗ отмечен "Воткинский завод", за поставки автоматизированных систем управления - НПП "Рубин". Награды ведомства получили другие предприятия ОПК.

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