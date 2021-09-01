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Слезы, радость, школа: 1 сентября в Абхазии

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© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии отметили День знаний 1 сентября. Особо рады празднику первоклассники, которые не скрывают своих улыбок.

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210901/1033135638/Slezy-radost-shkola-1-sentyabrya-v-Abkhazii-.html

День знаний отметили в школах Абхазии 1 сентября. Торжественные линейки состоялись в 155 школах страны, которые приняли более 2000 первоклашек.

В 2021 году в первый класс в Абхазии пошли 2056 детей, но заявления в школы продолжают принимать до 15 сентября. Всего в республике 28 тысяч школьников.

О начале образовательного процесса в этом году стало известно за неделю до 1 сентября, об этом объявил на брифинге министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.

Занятия в отличие от предыдущего учебного года будут проходить ежедневно. Однако учебный процесс в этом году будет организован "при строгом соблюдении правил безопасности в условиях угрозы распространения коронавируса".

Если помещение класса позволяет, детей будут рассаживать в шахматном порядке. Учителям рекомендовали проводить занятия в масках, а также использовать антисептики.

Ранее главный санврач республики Людмила Скорик заявила, что в школах должны быть соблюдены требования противоэпидемического режима, все педагоги должны быть вакцинированы. 

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