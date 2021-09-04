Топ-10 самых красивых дворцов мира по золотому сечению

Математики называют золотое сечение формулой божественной гармонии или асимметричной симметрией. Смотрите в фотоленте десятку самых красивых дворцов мира по золотому сечению.
- Врата приветствия дворца Топкапы в Стамбуле.
- Майсурский дворец или дворец Амба Вилас, Индия.
- Врата Божественной мощи в Запретном городе, Китай.
- Дворец Шенбрунн в Вене.
- Замок Нойшванштайн в Германии.
- Комплекс зданий Императорского дворца в городе Токио.
- Замок Шамбор во Франции.
- Папский дворец в Авиньоне, Франция.
- Кенсингтонский дворец в Лондоне.
- Зднаие Пхра Тинанг Чакри Маха Прасат в Большом дворце, Бангкок.