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Топ-10 самых красивых дворцов мира по золотому сечению

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© Depositphotos / Radu Bercan
Врата приветствия дворца Топкапы в Стамбуле.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/03/1033150082.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210904/1033150677.html

Золотое сечение – это правило общей пропорции, которая создает универсальную композицию. Здания, построенные по законам золотого сечения восхищают людей, при взгляде на них человек испытывает умиротворение и гармонию.

Математики называют золотое сечение формулой божественной гармонии или асимметричной симметрией. Смотрите в фотоленте десятку самых красивых дворцов мира по золотому сечению.

  • Врата приветствия дворца Топкапы в Стамбуле.
  • Майсурский дворец или дворец Амба Вилас, Индия.
  • Врата Божественной мощи в Запретном городе, Китай.
  • Дворец Шенбрунн в Вене.
  • Замок Нойшванштайн в Германии.
  • Комплекс зданий Императорского дворца в городе Токио.
  • Замок Шамбор во Франции.
  • Папский дворец в Авиньоне, Франция.
  • Кенсингтонский дворец в Лондоне.
  • Зднаие Пхра Тинанг Чакри Маха Прасат в Большом дворце, Бангкок.

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